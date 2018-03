Ratas sünnitusosakondade sulgemisest: see küsimus pole veel lõppenud

"Ma ei usu, et neid tuleks sulgeda selliselt, et kogukonnaga üldse läbi ei räägitaks," ütles Ratas neljapäeval valitsuse pressibriifil. Valitsusjuhi sõnul tuleb vaadata, et kui mõlemas haiglas jätkub sünnitusosakonna teenuse pakkumine, siis kas see on piisavalt turvaline nii uutele ilmakodanikele kui ka nende emadele.