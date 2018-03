Tartumaal otsitakse 78-aastast prouat

Ta märkis, et otsingute vältel tulid mitmed möödujad uurima, kuidas nemad saaksid abiks olla. „Palumegi, et kõik kohalikud elanikud ja ettevõtjad vaataks üle oma turvakaamerate salvestused alates 28. märtsi õhtul kella kuuest. „Märgates umbes 165cm pikka prouat, kel on seljas hall mantel, peas halli-valgekirju barett ning jalas mustad madalad saapad, palume sest numbril 112 kohe teada anda,“ sõnas Naidis.