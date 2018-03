Laupäeval võib ööpäevane temperatuur kõvasti kõikuda

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Lõuna-Eestis on pilvisem ja öö hakul sajab kohati kerget lund. Hommikul võib paiguti olla udu. Puhub ida- ja kirdetuul 2-7, öö hakul põhjarannikul puhanguti kuni 11 m/s. Külma on 3-8, Põhja-Eestis kohati kuni 13 kraadi.