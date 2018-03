Muutuvad teenindussaalide lahtiolekuajad

See tähendab, et esimene lühendatud tööpäev saabub 26. aprillil, mil kliendid saavad teenindustes dokumenditoiminguid teha ajavahemikus kella 9–12. Ülejäänud kuu jooksul töötavad teenindused tavapärase graafiku alusel.

«Õhtuse teenindusaja lühendamise otsustamisel jälgisime külastusaegade statistikat. See näitab, et kõige populaarsem külastusaeg jääb pea kõigis teenindustes päeva esimesse poolde. Pealelõunast hakkab teenindust külastavate inimeste arv märgatavalt langema. Ka lühendatud päeva valimisel lähtusime kliendivoogudest. Nimelt on enim külastajaid teenindustes just töönädala alguses ja ka nädala viimasel tööpäeval, seega oli nädala neljas päev teeninduse varasemaks sulgemiseks parim valik võimalikest,» rääkis Kahar.