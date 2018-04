Lisaks Naiskodukaitsele loodi ka Meeskodukaitse

Ta tõi välja, et ajalooliselt loodi Naiskodukaitse Kaitseliidu kõrvale, et ka naised saaksid Eesti Vabariigi kaitsevõimesse panustada ja nüüd on saabunud aeg anda meestele samasugune võimalus ja seda just Naiskodukaitse juhtimisel ja abistamisel.

Meeskodukaitse on ellu kutsutud, et vaprad Naiskodukaitse naised saaksid õppustel käia teadmisega, et meeste abiga on kogutud piisavalt palju raha, et kõigil neil on olemas isiklik varustus ja lisaks sellele on nende äraolekul lapsed toidetud ja kodu korras. Meeskodukaitsjad ei ole mehed, kes naiste kombel püssi võtaksid ja lahingusse jookseksid, vaid nende eesmärk on kodu korras hoida juhul, kui naised peavad kodust pikemalt ära viibima.