Karude nõustamiseks palgatakse zoosemiootik

„Taliuinakust tõusmise aeg on karudele stressirohke, kuna ilmad on veel jahedad ja süüa napib,” selgitas EJSi pressiesindaja Andra Hamburg. „Selline olukord ei ole karudele kerge taluda ja et mitte jääda siin kõrvaltvaatajateks, otsustasime tööle võtta spetsialisti, kelle ülesanne on karudele kindlustada nn pehme maandumine,” lisas ta.