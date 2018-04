Vabaerakond soovib Eesti ja Läti vahele ehitada tara

Vabaerakonna esimees Artur Talvik säutsus Twitteris, et tara tuleb nelja meetri kõrgune ning monoliitbetoonist.

Vabaerakonna plaani kohaselt tuleb Eesti - Läti piirile kümne meetri laiune eraldusriba, mis on mõlemalt poolt piiratud betoonseintega. See taristu on varustatud droonide ja öövaatlusseadmetega.