Sangaste loss on kadunud

Komisjoni esimees laiutas nõutult käsi ja selgitas, et kui nemad varahommikul kontrollima tulid, leidsid nad eest tühja platsi ja krahv Bergi monumendi. „Ma ei tea, eile õhtul seisis veel siin ja nüüd enam pole. On näha, et loss on veoauto peale pandud ja minema viidud aga kuhu, kes seda teab?!“ imestas komisjoni esimees.

Komisjoni kuuluva ehituseksperdi hinnangul on loss minema viidud koguni viies osas ja pealelaadimiseks on kasutatud tornkraanat: „See kõik on toimunud sedavõrd kiiresti, et lossi peegelpilt lossitiigil on veel selgesti jälgitav. Uskumatu, et keegi kohalikest midagi ei märganud.“

Komisjoni finantsekspert leidis, et sellist operatsiooni ei suuda läbi viia ükski külamees: „Sellist maja ei vii ära käsikäruga, siin on vaja logistilist mõtlemist ja inseneritarkust. See saab olla ainult vallavanema töö!“

Vallavanem seevastu kinnitab, et loss pole kuhugi kadunud ning seisab omal kohal nagu muiste. „Eks erikomisjon soovi ikka kõiki asju halvemast küljest näidata,“ ütles vallavanem. „Veel eile oli neil see pahasti, et ma linnamäelt seenetanud puud maha saagisin. Nüüd siis on neil loss kadunud. Ei lõpe neil Otepää meestel ka fantaasia.“

Komisjoni esimees lubab, et Sangaste loss leitakse lähipäevil kindlasti üles ja tuuakse oma kohale tagasi. Komisjonile laekunud viidete kohaselt on loss müüdud või kingitud lätlastele, et panna see püsti piirialale ja avada uus eksklusiivne alkoholipood „Alko pils miljons“. Samas on ka viiteid, et Otepäält Tallinna poole sõitnud Kanal 2 võttegrupp olla märganud Sangaste lossitorne Põltsamaa kandis Kuningamäe taga.