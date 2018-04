Kommentaar: Naabritele alati loota ei saa

Teada on seegi, et Läti sünnitajatele reeglina Valga haiglas meeldib. Esiteks on ta Valkale tunduvalt lähemal kui piirkonna elanikke esmajoones teenindama mõeldud Valmiera haigla, mis jääb poolesaja kilomeetri kaugusele. Teiseks on siin mugavad ja perekesksed tingimused. Kolmandaks on siinse personali hulgas ka läti keele valdajaid. Kindlasti leiaks plusse veel.