Arvamus: Sünnitusosakonda on Põlvas vaja kogu Eesti huvides

Suure tõenäosusega läheksid Põlva sünnitajad sünnitusosakonna sulgemise järel pigem Tartusse kui Võrru. Küsitav on aga Tartu valmisolek võtta vastu Põlva sünnitajad. See võib tekitada olukorra, et sünnitusi hakatakse suunama Võrru ning inimestel kaob ära vaba valik.