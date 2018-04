Reform seab ohtu ka Põlvamaa apteegid

Ta kinnitas Lõuna-Eesti Postimehele, et haruapteekide sulgemine puudutab praeguse seisuga teiste seas ka näiteks Põlvat ja Räpinat. Samas avaldas ta lootust, et ehk nii kaugele asi siiski ei lähe. "Eesti Apteekide Ühendus teeb tööd selle nimel, et suletavate apteekide arv oleks võimalikult väike ja et riik mõistaks probleemi tõsidust."