Veel nädala haigeid lapsi toetada annetusmündiga

Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar täpsustab, et kampaanialehe sulgemine ei tähenda, et arendavaid teraapiaid vajavaid lapsi pärast seda enam fondi kaudu toetada ei saaks.

Praegu on kampaaniaga kogunenud teraapiat vajavate haigete laste toetuseks ligi 33 000 eurot, mis on 27 protsenti esialgselt seatud 120 000 euro suurusest eesmärgist.

«Seadsime eesmärgiks võrdlemisi suure summa, et näidata, kui suur on abivajadus. See toetussumma võimaldaks meil aidata kolme aasta jooksul ühe teraapia saamisel 35 last,» selgitas Saar. «Praegu toetame arendavate teraapiatega seotud kulude katmisel kokku 21 last 28 erineva teraapia saamisel. Arstidelt ja terapeutidelt saadud info põhjal on neid lapsi aga Eestis palju rohkem, kes igapäevatoimingutes paremini toimetulekuks teraapiat vajavad.»