Reedel läheb ilm jälle veidi jahedamaks

Öösel on peamiselt pilves ilm. Vihmasadu levib Mandri-Eestist kirdesse, hommikul jõuab Eesti lääneserva uus sajuala. Mitmel pool on udu. Puhub lõuna- ja edelatuul 4-10, saartel ja rannikul tugevneb puhanguti 15 m/s. Sooja on 1-4, Kagu-Eestis kuni 7 kraadi.