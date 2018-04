Piirivalvurid päästavad Peipsilt kalamehi

Järvepiiril turvalisust tagavad piirivalvurid on hõljukite ja paatidega Peipsil abis, et toimetada jääprao taha jäänud kalastajad turvaliselt kaldasse.

„Kaldast umbes kilomeetri kaugusel asuv jääpragu tekkis täna Varnja järvelõiku ning pragu jooksev pikki kaldaäärt põhjasuunas. Kuna kalda ja jää vahel on avavesi, vajavad kalastajad abi kaldasse saamisel,“ kirjeldas päästeoperatsiooni juhtiv Mustvee kordoni juht Jalmar Ernits.

„Piirivalvurid on õngitsejatele igakülgselt abiks. Levitame sõna, et kalurid koonduks järvelt kokku nii, et saaksime nad üheskoos enne õhtu saabumist ohutult ära kaldasse aidata. Meie töö siin kestab seni, kui viimane kalastaja on ohutult kaldasse toodud,“ sõnas ta.

"Päästeoperatsioon on seni edukalt kulgenud. Piirivalvuritele on Peipsil appi tulnud hulk kohalikke kalureid, kes aitavad samamoodi järvejääle lõksu jäänud kalastajaid ja nende tehnikat kaldasse tuua," teatas politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Kerly Virk.

„Seirelennul selgitatakse jätkuvalt, kas jääpraost kaugemal on kalureid, keda oleks vaja kaldasse aidata," sõnas Mustvee kordoni juht Jalmar Ernits.

"Jääpragu suureneb tugeva tuule mõjul järk-järgult kontrolljoone suunas, mistõttu on oluline kiirelt tegutseda ja kalastajad kaldasse saada. Õnneks on suur hulk kalastajaid juba kaldale toodud, kuid päästeoperatsioon jätkub, kuni oleme lõpuni veendunud, et kõik inimesed on turvaliselt kaldas.“

Näiteks on Kolkja kandis järvel veel kümneid kalastajaid, kelle kaldale toimetamisega tegeletakse. Kokku registreeris järvele mineku hommikul selles järvelõigus 130 inimest.

Paralleelselt uurivad olukorda Peipsil radarivaatlejad, kes avastasid kella 14.30 paiku Kallaste kandis kuue kilomeetri kaugusel objekti, mis võib olla transpordivahendiga järvel viibiv kalur. Infot saadeti kontrollima seirelennuki meeskond.

Seirelennuki meeskonna ülesandeks on tuvastada, kas ja kui palju kalastajaid on Varnja kandis kaugemal jääl, kes oleks tarvis samuti kaldasse saata. Ühtlasi hinnatakse linnulennult ohuolukorda ehk jääprao ulatust ja liikumist. Piirivalvurid on ühendust võtnud telefonitsi kaluritega, kes järvele mineku kordonis registreerisid ning annavad neile jooksvalt infot vajadusest ära kaldasse tulla.

Piirivalvurid on hetkel otsingupiirkonnas kolme hõljuki ja paatidega. Kalastajaid, kes vahetusse ohtu oleks sattunud, endiselt õnneks ei ole.