Lähipäevad pakuvad kohati ka miinuskraade

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub kirde- ja idatuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -5 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub kirde- ja idatuul 2-8 m/s. Sooja on 4-10 kraadi.