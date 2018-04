Paljud teed ei kanna ka teehöövlit

Kruusateede muldkehad on paljudel juhtudel välja ehitamata või rajatud savistest materjalidest, millel puudub võime vett välja juhtida, ütles maanteeameti Lõuna regiooni hooldevaldkonna juht Tiit Valt. Ta lisas, et olukorda on võimalik leevendada, ja seda ka tehakse.