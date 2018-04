Kui jälgida Põlva ja Valga haigla sünnitusosakondade ümber tekkinud kiremöllu, on kodanike mure täiesti arusaadav. Mõistetavad on ka nende taotlused. Mida aga kodanikud ei teadvusta, on see, et nii sünnitusosakondade, ARKi büroode kui maakohtute sulgemine ongi elluviidava riigireformi hästivarjatud eesmärk. Ja see on üksnes jäämäe veepealne osa.