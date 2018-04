Hooletu lõkketegemine tõi kaasa kaks põlengut

Päästjad said põlengule piiri peale. Asjaosalistele selgitati, et lõkkepõletaja peab tagama ohutuse ümbrusele. Samuti selle, et hoonetele ei leviks. Lõkkease tuleb piirata mittesüttiva pinnase või kividega. Tuleb hoida käepärast esmased kustutusvahendid ning lõket valvata. Lõkke põletamisel tuleb arvestada tuulega ning lõke peab olema kaugemal metsast ja hoonetest. Tugeva tuulega on lõkke tegemine keelatud.