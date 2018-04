Aktsionäride lepingus, millega reguleeriti Valga haigla võrgustamine TÜ kliinikumiga ja mis allkirjastati Valga linnapea poolt 2016. aastal on kirjas, et 2017. aastal pakub haigla sünnituabi, kuid edaspidiselt sõltub see teenus haigekassa rahastamise mahust. Oht, et haigekassa sellise ettepanekuga välja tuleb on olnud alati olemas, see teema on olnud arutelul ka enne Valga haigla võrgustumist. Lepik sõnul pole tõsi väide, et haigekassa haigekassa esindajad rääkisid sünnitusosakonna sulgemisest haigla nõukogu liikmetele veebruaris.

„16. veebruaril toimunud Valga haigla nõukogul, kus oli kohal nõukogu eelmine koosseis, peale minu ka riigikogu liige Rein Randver ning Igor Fedotov, informeeris nõukogu esimees Mart Einasto võimalikust haigekassa ettepanekust. Haigekassa esindaja ei ole Valga haigla nõukoguga kohtunud. Minu sõnum on jätkuvalt see, et haigekassa ei ole asju ajanud headest partnerlussuhetest lähtuvalt, informeerinud eelnevalt kogukonda, Valga valda, haigla nõukogu, arutanud teema eelnevalt läbi. Teavitada meid läbi ajakirjanduse on hoolimatu ja ükskõikne ning sellist poliitikat ei saa endale ükski riigiasutus lubada,“ ütles vallavanem Margus Lepik.

Sünnitusosakonna kaitsja: rahvaga ei arvestata

Valga sünnitusosakonna säilimise toetuseks meeleavalduse korraldanud Valga haigla hoolduspuhkusel viibiv õde Tiina Tuhkanen-Kostrova ütles, et lootis teistsugust otsust. "Kurvaks teeb. See näitab, et rahva tervisega ei arvestata. 2700 inimest andsid oma allkirjad. See nagu ei loeks midagi."

Pressikonverentsil ei saanud Tuhkanen-Kostrova enda sõnul vastuseid oma küsimustele ja kindlust kohalike sünnitajate tulevase heaolu osas tal pole. "Tõin tänases Päevalehes välja kümmekond küsimust. Ma ei saanud neist ühelegi vastust pressikonverentsil. Ümar jutt. Lihtsalt, et kiirabi toob ja küll me leiame lahenduse. Kas kiirabibrigaade pannakse juurde? Meil on kaks brigaadi ja need on pidevalt sõidus."