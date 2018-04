Kommentaar: Tasuta sõit porimülkas

Ometi on praegu kahjuks nii, et riigiteed mattuvad porimülkasse ja lõhuvad autosid. Mõnel riigiteel on nii suured vaod sisse sõidetud, et külarahvas plaanib neisse protesti märgiks kartulid maha panna. Ja kui siia juurde lisada praegune bussiliikluse olukord maal, siis: proua minister ja härrased spetsialistid, kas me ei alusta valest otsast?