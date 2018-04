Sotsiaalkindlustusamet lühendab erihoolekandeteenuste järjekorda

Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajatel on järjekorras olevate ja kohe teenust vajavate inimeste andmed olemas ning nad pöörduvad peatselt juba otse nende inimeste ning teenuseosutajate poole, et täpsustada teenusele suunamiste kuupäevi.

Tähtvere lisas, et amet tegeleb praegu laiemalt erihoolekande teenuse süsteemi paindlikumaks ja vajadusepõhisemaks muutmisega, et õiged inimesed saaksid õigeid teenuseid. „Vaatame sel aastal üle teenusele saamise korra ja teenuste kasutamise ning soovime need muuta läbipaistvamaks ja tulemuslikumaks. Täna on näiteks erihoolekandeteenustel inimesi, kelle toimetulekut saaks tagada ka väljaspool erihoolekandesüsteemi, samal ajal jääb osa inimesi aga abita või saab sobimatut asendusteenust. Koostöö kohalike omavalitsustega on siin võtmetähtsusega,“ ütles Tähtvere.