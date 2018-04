Põlvamaal jäätmejäämu õnneks jätkub

Euroopa Liit käsib prügi organiseeritult koguda, sorteerida ja kasulikult-ohutult töödelda. Kuna euroliidu nõudmistega on nii ja naa, on Eestis lood jäätmejaamadega väga erinevad. Harjumaal, nagu arvata võib, on jaamu hulgi ja need on üle maakonna korralikult hajutatud. Sama lugu Pärnumaal.