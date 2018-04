Melanija Pullerits ehk Laine, nagu teda kõik otepäälased kutsuvad, on olnud pika aega Otepää gümnaasiumi vene keele õpetaja. Lapsi õpetama tuli ta Otepääle 1961. aastal, pedagoogitöölt lahkus 1992. aastal.

Otepäälastele on Laine tuntud kui aktiivne rahvateatri näitleja ja naisseltsi liige. Tegusa elu jooksul on tehtud paljutki: ta on laulnud Lepalindude kooris, korraldanud luuleõhtuid, teinud giiditööd ning arendanud ja hoidnud kodulinna sõprusvalla Vihti (Soome) suhteid.