Politsei otsib Valga vallas kadunud 81-aastast Reinu

Täna pealelõunal kella 13.30 ajal oli Rein koos oma abikaasaga Valga vallas Priipalu küla surnuaias ning läks ühel hetkel oma sõiduautot ümber keerama. Tagasi mees surnuaia juurde enam ei tulnudki ning senini on teadmata, kuhu ta läks. Tumesinise Volkswagen Pologa Priipalu küla surnuaia juurest lahkunud mehe mobiiltelefon on kodus ning seetõttu ei ole lähedastel ega korrakaitsjatel võimalik temaga kontakti saada ega tema asukohta seeläbi selgitada.

Lähedaste sõnul ei pruugi eakas mees oma terviseseisundi ning kõrge ea tõttu ümbrust adekvaatselt tajuda ega võõras kohas orienteeruda. Nende sõnul liigub eakas mees väga vaevaliselt ning kasutab jalgsi liikumisel abistavat karku, mis ta alati igaks juhuks sõidukis on.

„Kuna tegu on eaka mehega, kontrollisime esiti, ega mees tervislikel põhjustel haiglasse ole viidud. Samuti suhtlesime mehe lähedaste, sugulaste, naabrite ning alevikus liikunud inimestega, kuid keegi ei ole kirjeldustele vastavat vanahärrat ega tema autot liikumas näinud. Ka ei tea tuttavad ega pereliikmed seda, kuhu mees võiks liikuda,“ selgitas Kagu politseijaoskonna vanemkomissar Valdur Milllestorf.

Ta lisas, et politsei on tänase päeva vältel kontrollinud erinevaid piirkondi nii Priipalu küla kui ka mehe kodukoha lähistel Tõrva vallas Soontaga külas, ent seni tulemuseta. "Mehe isikukirjeldus ja tema sõiduvahendi tunnusmärgid on edastatud kõikidele politseipatrullidele, kes meest piirkonnast leida püüavad. Samuti jätkavad politseinikud lisainfo kogumisega kohalikelt ja lähedastel ning jätkuvalt kontrollime eaka mehe kodukoha lähistele jäävaid teid ja teisi alasid,“ selgitas Millestorf.