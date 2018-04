Valga valla teetöödeks ja korrashoiuks kulub tänavu üle miljoni euro

Sõidetavuse parandamiseks on asfaldi freespuruga tehtud teeparandustöid järgmistel tänavatel: Valli, Kolde, Vahe, Tuubi, Talve ja Petseri. „Võru tänava poolelioleval uuendataval lõigul on töövõtjalt pidevalt nõutud sõidetavuse tagamist ja viimati hooldati teekatet 4.aprillil. Võru tänaval jätkatakse teetöid koheselt, kui ilmastik seda vähegi võimaldab," selgitas Kase.

Tänavate 2,5 kordne pindamine on kavas teha esmajärjekorras suure kõrguste vahega ja tihedama liiklusega tänavatel nagu Odra, Kesva, Vainu, Kalda, Suve, Kagu. Samuti ka teistel väga halvas olukorras olevatel tänavatel nagu Tehase Valgas, Ringtee Jaanikeses ja üks lõik peateed Raavitsa külas Riisalis. Kavas on pinnata ka teelõik Õru piirkonnas Priipalus. Loetelu ei ole lõplik ja selgub pärast hanke korraldamist.

Kruuskattega teid on Taheva, Õru, Karula ja Tõlliste piirkonnas kokku ligi 230 km. Kõiki tuleb hööveldada vastavalt vajadusele vähemalt kaks korda kevadest sügiseni. Lisaks tuleb teha teekatte parandustöid kruusaga. „Maapiirkondade auklikud ja vajunud teelõigud parandatakse purustatud kruusaga. Uued teetruubid ehitatakse Kella ja Korva teele Tõlliste piirkonnas. Täpsemad teetööde mahud selguvad alles pärast teede lagunemise lõppemist. Vajalik on koostada teehoiukava, see vajab aga põhjalikku eeltööd ja ei sünni üleöö," rääkis Kase.