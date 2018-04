On aeg paroolikaart turvalisema lahenduse vastu välja vahetada

Alates selle aasta 1. veebruarist Swedbank enam uusi paroolikaarte ei väljasta.

Millega paroolikaart asendada?

Hetkel kasutab ainult paroolikaarti interneti- või mobiilipangas toimetamiseks ligikaudu 200 000 Swedbanki klienti, kuid nende arv väheneb kiiresti. Valgamaal on paroolikaardi kasutajaid ca 4109, Võrumaal ca 3600 kasutajat ja Põlvamaal ca 4878 kasutajat. Kui Teie olete üks nende seast, siis soovitame juba täna endale sobiva alternatiivse lahenduse välja valida. Nii saate juba varakult uut lahendust katsetada, kuid samal ajal on paroolikaart varuks taskus. Praeguseks on olemas mitmeid turvalisemaid ja mugavamaid võimalusi pangatoimingute ning muude e-teenuste kasutamiseks. Seega leiate kindlasti endale sobiva lahenduse.

Kellele sobivad Smart-ID ja Mobiil-ID?

Kui on soov kasutada nii interneti- kui ka mobiilipanka, soovitame teha, kas Smart-ID või Mobiil-ID. Viimasel ajal on kõige populaarsemaks muutunud Smart-ID, mida kasutab tänaseks Eestis juba üle 170 000 inimese. Smart-ID on tasuta ja sobib ennekõike aktiivsele nutiseadmete kasutajatele. Smart-ID saab nii iseseisvalt nutiseadmesse alla laadida kui ka pangaesinduses vormistada. Mobiil-ID on tasuline teenus, kuid see sobib ka nendele inimestele, kes nuputelefone kasutavad. Mobiil-ID vormistamiseks tuleb pöörduda oma mobiilioperaatori poole.

Kelle jaoks on parim valik ID-kaart ja PIN-kalkulaator?

Kui nutiseade puudub ja pigem kasutatakse internetipanka, soovitame valida ID-kaardi või PIN-kalkulaatori. ID-kaardiga panka sisenedes on vaja ID-kaardi-lugejat (kasutajatunnus on sama, mis paroolikaardil). Lisaks tasub jälgida, et ID-kaardi sertifikaadid oleks uuendatud. Ilma nendeta ei saa nii internetipanka kui ka muid e-teenuseid kasutada. PIN-kalkulaator on seade, mis loob automaatselt ühekordseid paroole. PIN-kalkulaator on tasuline ja selle saab pangaesindusest.

Nutikoolitused ja nõustamine