Räpina vald müüb kolme autot

Müügiks on ka hall Peugoet Partner aastast 2005.

Huvilistel on võimalus osta valla vara, kuna Räpina vallavalitsus on enampakkumisele pannud vallale kuuluvad sõidukid Ford Mondeo, Peugeot Partner ja Opel Combo. Odavaima, Peugeot' alghind on 1500 eurot.