Valga vallavanema Margus Lepiku sõnul oli Kaja Kallas esimeheks hetkel parim valik. «Inimene, kes on suhteliselt neutraalne, tuleb uue pilguga. Samas on ta tegutsenud eraettevõtluses. Loodan küll, et ta toob uued tuuled ja mõtted erakonda.»