«Saade »Suud puhtaks« võttis minuga ühendust ning teatas, et meie kogukonna esindajad on oodatud kolmapäeval otse-eetrisse,» kirjutab Kikkas.

Samamoodi said kutse tänasesse saatesse Põlva haigla sünnitusosakonna sulgemise vastu võitleva kodanikuliikumise Põlva Kodanik esindajad. Liikumise aktivist Indrek Sarapuu kinnitas Lõuna-Eesti Postimehele, et neil on plaan saates osaleda. "Mari-Liisa Parder on Põlva sünnitusosakonna kaitsjate poolt kindlasti kohal."