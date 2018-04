Et just Irves seda korraldab, pole kaugeltki juhuslik. Ta on süstaga sõitnud kogu oma teadliku elu. «Isa võttis mind 1974. aastal esimest korda kaasa, kui oli lõpetanud tehnikumi ja sõitis vilistlaste kokkutulekule,» rääkis Irves. «Sõitsin seitsmeaastase poisina koos isaga Võrust Räpina randa, tollal võttis Võhandu läbisõitmine meil aega neli päeva.»