Eesti-Läti jooksu stardis on riigi tipud

Jooksu üks korraldajatest, Valga vallavalitsuse allüksuse Valga Sport juhataja Meelis Kattai andis teada, et stardis on mitu Eesti tippu. Oma jah-sõna on andnud Allar Lamp, Tiidrek Nurme ja Leila Luik. Samuti on stardis keenialane Ibrahim Mukunga Wachira, kes mullu sai palju tähelepanu 23kilomeetrise Tartu jooksumaratoni sokkides läbimisega.