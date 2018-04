Mulgimaal tuleb Mulgi korbi päev

Mulgi korpide valmistamise tava on püsinud tänapäevani ja see on kantud ka Eesti vaimse pärandi nimistusse. Kui algselt oli mulgi korbi täidiseks just pudrud -- ennekõike mannapuder ja kartulipuder, siis kaasajal kasutatakse täidiseks rohkem kas magusat või soolast köömnetega või rosinatega kohupiima. Nii vanaemadeaegseid kui moodsamate maitsetega korpe tehaksegi Mulgi korbi päeval 25. aprillil Mulgimaa erinevaid paigus.