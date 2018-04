Meil on heameel, et ambulatoorne vastuvõtt jääb alles. Kuid kas see jääb alles samas mahus või näpistatakse selle eelarvet väiksemaks? Kas kõigil naistel on võimalus end üldhaiglas arvele võtta? Turvatunnet see muidugi ei tekita – olla arvel ühes haiglas, aga sünnitama sõita võõrasse kohta. Emotsionaalselt on see kindlasti peredele lisastress.