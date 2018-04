Nimelt lisandub igal aastal Eesti teedele viis protsenti enam erasõidukeid. Kuna need ei ole enamasti vesinikul või gaasil sõitvad järgmise põlvkonna masinad, liigume oma eesmärgiga vastupidises suunas. Seega on meil vaja leida viise, et suunata inimesi sõitma senisest säästvamal viisil, näiteks ühistranspordiga.