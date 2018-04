Inspektorid kontrollivad kortermajasid

Tegemist on päästeameti teise kontrollkäiguga kortermajadesse sellel aastal. Jaanuaris toimunud kontrollkäigud näitasid, et kõige suurem probleem on kortermajade trepikodades hoitavad esemed, mis on ohtlikud ja vastuolus tuleohutusnõuetega. Tulekahju korral saavad esmapilgul ohutuina näivatest esemetest takistused, mis segavad operatiivset väljapääsu. Puudustega kortermaju oli talvise reidi ajal 72%, millest 95 korral alustati ka haldusmenetlust.