Valga mööblitehas sai uue omaniku

Valga mööblitehases töötas müügi hetkel 220 inimest. Delux Holding OÜ juhatuse liige ja omanik ning nüüd ka Gomab OÜ-d juhtiva asunud soomerootslane Göran Valdemar Sjöholm ütles, et ostuni viis vaba tööjõu puudumine Viljandis. "Tööpuudust siin peaaegu pole. Me peame kasvama ja vajame abi. Parim koht selleks oli Gomab 220 töötajaga. Saame oma tootmise Gomabisse viia ja Gomab jätkab ka oma toodanguga.”

Deluxi Viljandi tehases töötab 350 inimest ja nüüd on neil Valga, Tallinna, Narva, Viljandi ja Soome Jämijärvi tehase peale kokku 620 töötajat. Tehingu hinda Sjöholm ei avaldanud.

Sjöholmi sõnul jäävad nii Viljandi kui Valga töölised tegutsema oma senises asupaigas. Küll toob Delux Valka oma puidutootmise osakonna. „Gomabil on puidutoodete valmistamiseks väga head masinad,” põhjendas Sjöholm.

Samuti loob firma Valka õmblusosakonna. Kas kõigi 220 töötaja koht Valgas säilib, vajab Sjöholmi sõnul veel analüüsimist. Ta ütles, et pigem on tööjõudu hoopis juurde vaja kui vähendada. „Me vajame rohkem tööjõudu. Peame muidugi nägema, kas saame uute toodete jaoks Gomabi inimesi kasutada. Tehases saab olema palju rohkem tootmist. Vajame kiiresti 30 õmblejat, loodame nad Valgast leida."

Sjöholm ütles, et Gomabi bränd jääb alles, kuna see on Saksamaal tuntud. Delux jätkab oma brändi toodetega. Gomabi osanik on nüüd täielikult Tallinna ettevõte Askala OÜ, mille osanik on omakorda Delux. Askala tehas liitub Sjöholmi sõnul Gomabiga Gomabi nime alla.

Sjöholm lisas, et Viljandi tehase palgad on Gomabi omadest kõrgemad ja ta ei välistanud, et Valga tehase palgad võivad tõusta. Kindlalt ta seda siiski ei lubanud. „Me ei suuda hoida inimesi motiveerituna, kui ei maksa palka, mida nad väärt on.”

Ka rõhutas Sjöholm vajadust Gomabi tootmist efektiivsemaks teha. Seda saab tema sõnul teha tööd ümber organiseerides. "Praegu on see organiseerimatu, see on olnud Gomabi põhiprobleem.”

Gomab OÜ senine juht Ulvi Üpraus ütles, et viibib hetkel Šveitsis ja hetk pole rääkimiseks sobiv. Oma tuleviku kohta ta esialgu palju ei avaldanud. „Mul on ka muid väljakutseid. Veidi puhkan ja siis kindlasti tegelen millegagi edasi. Mul ei ole veel aeg pensionile jääda.”