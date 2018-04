Põlva Serviti võitis poolfinaalseeria ja ootab finaalivastast

Saalis olnud fännid rõõmustasid Varuski imeliste tõrjete üle ja elasid kaasa kodumeeskonna rünnakutele ja kaitsele. “Tunne on hea, et poisid finaali said. Pididki saama, nad on meil tublid. Nüüd vajavad poisid natuke puhkust ja siis finaali võitlema,” rõõmustasid ja natuke muretsesid Kristjan Muuga ja Mario Karuse emad.