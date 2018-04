Politsei kutsub pühapäeval Valgamaal rehve ja spidomeetrit kontrollima

Kagu politseijaoskonna vanemkomissar Kaimar Karm tõdes, et õigepea peavad kõikidel masinatel all olema suverehvid või nõuetele vastavad lamellrehvid ja pühapäevane kontrollaktsioon on ideaalne võimalus hooaja eel lasta politseinikel oma sõiduvahendi rehve hinnata ja nende seisukord üle vaadata. Ta selgitas sedagi, et kui sõidukil kasutada näiteks teist mõõtu rehve kui on autotootja originaalis ette näinud, kipub sellest johtuvalt ka spidomeetrinäit teinekord luiskama.