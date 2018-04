Politsei otsib Põlvamaal kodust ära jooksnud 15aastast Henrit

Põlva noorsoopolitseinik Eva Leppik kirjeldas, et noormees võib liikuda ka Tartu kandis. „Kuna alaealine noormees peaks käima koolis, kuid on päevi õppetööst kõrvale hoidnud, kaasati tema leidmiseks politsei. Patrullid on saanud tema foto ja info võimalikest kohtadest, kus noormees liikuda võiks. Kui keegi juhtub aga kirjeldatud noorukit nägema, andke sellest politseile teada,“ sõnas noorsoopolitseinik.