Kalasadamad kutsuvad külla

Peipsi piirkonnas on avatud Kolkja, Räpina ja Varnja sadam, kokku üle Eesti 23 sadamat.

Igal sadamal on oma programm ja tegevust on tervele perele. Sadamates on kohal kalateadlased, kalakokad; kohapeal saab osaleda käsitöö- ja õpitubades ja käia kalakohvikutes.