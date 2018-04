Laupäev on üleilmne tööohutuse päev

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul kaotab Eesti tööõnnetuste tõttu 1,3 miljonit töötundi aastas.

„Eelmisel aastal oli tööõnnetuse tõttu kannatada saanu haiguslehel keskmiselt 20 päeva. Haigekassa maksis hüvitisteks välja 4,4 miljonit eurot. Tööõnnetuste tõttu kaotasime üheksa inimest, kelle elu jääb elamata ning töö tegemata,“ ütles ta.

Mõtlemapanev on Maripuu sõnul aga see, et väga suurt osa õnnetustest saanuks vältida, kui riske oleks õigesti hinnatud, kasutatud isikukaitsevahendeid ning ennekõike hoolitud endast ja oma kolleegidest.

Kolmandik õnnetusi esimesel tööaastal

Hea töökeskkonna loomine algab riskianalüüsi koostamisest ning tegevuskava alusel riskide maandamisest. Järelevalve käigus aga selgus, et puudulik töökeskkonna riskianalüüs on ettevõtetes jätkuvalt suurimaks probleemiks. Teisel kohal on töötajate puudulik juhendamine ja väljaõpe. Paraku näitab statistika, et 35 protsenti tööõnnetustest juhtub töötamise esimesel aastal. Nii tuleb juhendamist ja väljaõpet märksa tõsisemalt võtta.

Eelmisel aastal registreeris Tööinspektsioon 5184 tööõnnetust, millest 9 lõppes töötaja surmaga. Peamine tööõnnetuste riskigrupp on 23-34aastased mehed. Ametitest sattusid sagedamini õnnetustesse puidutöötlejad, poemüüjad ja veoautojuhid.

Sektoritest juhtus enim õnnetusi metallitööstuses (10%), riigikaitses (9%) ning kaubanduses (8%). Maakondlikult olid õnnetusterohkeimad Tallinn, Harjumaa ning Tartumaa. Väljaspool Eestit juhtus enim õnnetusi meie töötajatega Soomes.