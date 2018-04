Pühapäev tuleb kevadiselt soe

Pühapäeva öösel on muutliku pilvisusega peamiselt sajuta ilm ja paiguti esineb udu. Puhub lõunakaaretuul 2-7 m/s. Sooja on 2-6 kraadi.

Peipsil puhub edela- ja lõunatuul 2-7 m/s. Lainekõrgus on 0,3-0,9 meetrit. Sajab hoovihma ja nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 9-11 kraadi.