„Süüdlane on Võuküla mees Tõnu Zernask, kes juba viis aastat tagasi käis välja mõtte, et tulemas on Eesti Vabariik 100 ja kuna on hea tõruaasta, tuleks panna tõrud tallele,“ rääkis tammiku istutamise loost ettevõtmise vedaja Tiit Kala.