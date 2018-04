Tartu rattasõit läbib ka Põlva- ja Võrumaad

„Vaatamata hilisele kevadele on heameel, et huvi ühise rattasõitu ja -kultuuri toetava sündmuse vastu on nii suur, et oleme üks pikim ja üks suurema osalejate arvuga aprillikuu rattasündmus Eestis,“ ütles sõidu peakorraldaja Ain-Alar Juhanson.

„Igaühel on täisteenindus, turvatud rada, toitlustus ja see pole võistlus, vaid ühine pikk rattasõit väga tubli koormusega. Igaüks saab valida endale sobiva temporühma ja tulemuseks on parajalt pika katsumusega sõit enne maikuu rattaüritusi ja suurt suve. Soovi korral saab ennast proovile panna ka 10 km kiirenduslõigul, mis on alles 115. kilomeetrist alates. Peamine eesmärk on ikkagi ühine rattasõit,“ rääkis Juhanson.