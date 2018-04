Aprill lõppeb mõõdukalt sooja ilmaga

Ilmateenistuse teatel moodustub esmaspäeva öösel Baltimaade kohale kitsas kõrgrõhuvöönd. Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja paljudes kohtades tekib udu. Tuul on muutliku suunaga 1-6 m/s. Sooja on 1-6 kraadi.