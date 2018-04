Mesinikel tuleb metsa pageda

Põlvamaal Taevaskojas tegutsev Alar Suits on poolesaja mesipuu omanik. Ta avab oma kodu kõrval asuva mesitaru ja tõdeb, et sealne pere on talve kenasti üle elanud. Meelinnud askeldavad kärgede ümber nii rahulikult, et kõrval võib ka kaitsemaskita seista.

«Mõne sutsaka ikka panevad, aga see on vitamiin,» ütleb Suits kärgi välja tõstes. «Keskel on selle aasta nektar. Pajust,» kommenteerib ta. «Siin on eelmise aasta sööt. Taru on mesilasi täis, hästi talvitunud ja tulevik soodne. All on haue ja emaga ka kõik korras.»