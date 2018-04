Edukas teine ring tõi hõbemedalid

Spordikooli ühendvõistkonda liideti noormehed sünniaastatega 2001 kuni 2003, kellest osa treenib igapäevaselt Kalmer Mustinguga ja osa Rein Suvi käe all. Arvestades asjaoluga, et teine etapp läbiti puhaste paberitega, ühine treenimine õigustas end ning andis ka poistele vajalikku enesekindlust võistlusteks.

Musting lisas, et kui ühendvõistkond sai karikavõistlustel 5. koha, siis meistrivõistluste esimesel etapil tekitas see poistes ebakindlust, et äkki selline võistkond ei suudagi edukalt koos toimida. "Kuid ühiselt treenides sai see mure õnneks seljatatud ning teine koht näitab edasiminekut.