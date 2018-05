Riigikogulane seisab jätkuvalt tasuta bussisõidu eest

Riigikogu liikme Anneli Oti sõnul liigub otsustusõigus Tallinnast kohalike omavalitsuste ning ühistranspordikeskuste õlule, kellele jääb nüüd viimane sõna. «Leian, et ministri poolt oli tegu õige otsusega, sest olen seda meelt, et piirkondade enda otsustusvõimalus peab suurenema. Loodan siiski, et meie ühistranspordikeskus seisab tasuta ühistranspordi eest, sest tegu on inimestele vajaliku meetmega.»