Antsla vallas on Kobela kuulsas Linda rahvamajas end neil päevil sisse seadnud kaitsevägi, kes täna alustab kaks nädalat kestvat suurõppust Siil 2018. Rahvamaja taga on üles löödud telgid ning ala piiratud aiaga. Kokku osaleb kevadisel suurõppusel, millega tänavu on haaratud lisaks kaitseväele ka Kaitseliit, liitlasüksused ning politsei- ja piirivalveamet, 15 000 inimest.