Gripisurmade arv jõudis saja künnisele

Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse täpsustatud andmetel on hooaja algusest gripi tõttu hospitaliseeritud 1837 patsienti, neist 71 on lisandunud viimase kolme nädala jooksul. Üle 75% hospitaliseerimist vajanud patsientidest olid täiskasvanud ja vanemaealised. Gripihooaja algusest on gripi tõttu intensiivravi vajanud 208 inimest.